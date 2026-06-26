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Командир Полночь: группировка «Север» за ночь уничтожила две «Бабы-яги» ВСУ

Военный рассказал, что дроны двигались в сторону позиций ВС РФ.

КУРСК, 26 июня. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» в ночное время уничтожили два тяжелых дрона ВСУ «Баба-яга». Об этом ТАСС сообщил командир расчета с позывным Полночь.

«Мы подняли дежурные дроны-разведчики с тепловизорами и оперативно засекли два крупных гексакоптера, которые двигались в сторону наших позиций с подвесами. По одному отработал FPV-дрон с боевой частью — прямым попаданием сбил его. Второй оказался более хитрым, пытался уйти, но мы применили специальный дрон-перехватчик с устройством для захвата и принудительной посадки — он догнал “Бабу-ягу” и нейтрализовал ее без детонации, с сохранением бортовой электроники для анализа», — рассказал командир расчета.