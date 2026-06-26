Командир Полночь: группировка «Север» за ночь уничтожила две «Бабы-яги» ВСУ

«Мы подняли дежурные дроны-разведчики с тепловизорами и оперативно засекли два крупных гексакоптера, которые двигались в сторону наших позиций с подвесами. По одному отработал FPV-дрон с боевой частью — прямым попаданием сбил его. Второй оказался более хитрым, пытался уйти, но мы применили специальный дрон-перехватчик с устройством для захвата и принудительной посадки — он догнал “Бабу-ягу” и нейтрализовал ее без детонации, с сохранением бортовой электроники для анализа», — рассказал командир расчета.