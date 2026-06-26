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Сделки с недвижимостью с 1 июля разрешат оформлять по биометрии

С 1 июля россияне смогут проводить электронные сделки с недвижимостью, подтверждая личность с помощью изображения лица и записи голоса, сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

С 1 июля россияне смогут проводить электронные сделки с недвижимостью, подтверждая личность с помощью изображения лица и записи голоса, сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Об этом Якубовский рассказал РИА Новости.

Он пояснил, что новый механизм станет дополнительным уровнем проверки к усиленной квалифицированной электронной подписи, а не её заменой. Биометрия должна подтвердить, что документы подписывает именно владелец или сторона договора, а не посторонний, завладевший ключом.

По словам депутата, процедура должна охватывать всех участников сделки.

«Биометрия может стать дополнительным барьером против мошенничества. Она позволит точнее подтвердить, что сделку совершает именно собственник или сторона договора, а не лицо, получившее доступ к документам или электронной подписи», — отметил он.

Якубовский подчеркнул, что речь идёт исключительно о добровольной опции. Привычные способы оформления — через МФЦ, с нотариальным сопровождением и другие — полностью сохраняются.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищёв рассказал, что жильцы могут сменить недобросовестную управляющую компанию, если она систематически не выполняет условия договора.