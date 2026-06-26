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Российские военные уничтожили два тяжелых дрона ВСУ на Сумском направлении

Бойцы «Севера» за ночь уничтожили две «Бабы-яги» на Сумском направлении.

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 26 июн — РИА Новости. Операторы беспилотных систем российской группировки войск «Север» за ночь уничтожили два тяжелых дрона типа «Баба-яга» ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Полночь.

«Работали ночью — это время, когда противник активизирует свои (гексакоптеры) “Баба-яга”, надеясь на темноту и малую заметность. Мы подняли дежурные дроны-разведчики с тепловизорами и оперативно засекли два крупных гексакоптера, которые двигались в сторону наших позиций с подвесами», — сообщил агентству командир расчета беспилотных систем «Севера» с позывным Полночь.

По словам военнослужащего, один вражеский гексакоптер прямым попаданием уничтожил FPV-дрон с боевой частью, за вторым был направлен специальный дрон-перехватчик с устройством для захвата и принудительной посадки.

«Он догнал “Ягу” и нейтрализовал ее без детонации, с сохранением бортовой электроники для анализа. В результате обе цели поражены, враг лишился своих ночных охотников, а мы — получили ценный трофей», — рассказал он.