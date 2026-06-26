Российские военные уничтожили два тяжелых дрона ВСУ на Сумском направлении

«Работали ночью — это время, когда противник активизирует свои (гексакоптеры) “Баба-яга”, надеясь на темноту и малую заметность. Мы подняли дежурные дроны-разведчики с тепловизорами и оперативно засекли два крупных гексакоптера, которые двигались в сторону наших позиций с подвесами», — сообщил агентству командир расчета беспилотных систем «Севера» с позывным Полночь.