«Требуются контрмеры». На Западе поразились новшествам России на СВО

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российские оружейники разработали контрмеры против вооружений, которые Запад поставляет ВСУ, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
«Сегодня войска уже не могут успешно продвигаться, чтобы вступить в схватку с противником, и это совершенно новая ситуация. Со временем новые условия становятся серьезной проблемой, для решения которой требуется придумывать все более эффективные контрмеры. И мы уже видим, что русские разработали контрмеры против украинцев», — отметил он.
При этом Макгрегор указал несколько сфер, в которых заметил особый успех российских разработчиков.
«Многие разработки связаны со средствами радиоэлектронной борьбой. Но также это и новшества из области зенитных ракет, которые способны уничтожать многие объекты. Но суть в том, что военные действия претерпели фундаментальные изменения. В этом нет никаких сомнений», — подчеркнул аналитик.
По данным Минобороны, российская армия за прошедшие сутки уничтожила до 1585 военнослужащих ВСУ и восемь бронемашин. При этом ВС России нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам горючего, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 149 районах.