«Требуются контрмеры». На Западе поразились новшествам России на СВО

«Сегодня войска уже не могут успешно продвигаться, чтобы вступить в схватку с противником, и это совершенно новая ситуация. Со временем новые условия становятся серьезной проблемой, для решения которой требуется придумывать все более эффективные контрмеры. И мы уже видим, что русские разработали контрмеры против украинцев», — отметил он.