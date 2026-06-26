Макрон: США больше не являются нейтральным посредником, а поддерживают Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что переговоры на саммите G7 в Эвиане привели к изменению подхода Вашингтона к конфликту на Украине. По его словам, президент США Дональд Трамп согласился с оценкой других участников встречи: Россия не демонстрирует серьезной готовности к мирному урегулированию. Макрон охарактеризовал это как «реальную смену подхода» американской стороны.