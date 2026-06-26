Имя Сороса на протяжении многих лет фигурирует в различных политических спорах и общественных дискуссиях. Его фонды неоднократно обвиняли во вмешательстве во внутренние процессы разных государств и поддержке политических изменений, включая события на Украине в 2004 и 2013 годах. Сам финансист ранее признавал участие своих структур в поддержке демократических инициатив.