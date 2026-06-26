Глава РФПИ Кирилл Дмитриев резко высказался в адрес американского финансиста Джорджа Сороса, заявив, что тот использует систему неправительственных организаций для влияния на мировую политику. По мнению Дмитриева, деятельность Сороса связана с продвижением определенной идеологической повестки на международной арене.
«Сорос — хакер, захвативший всю систему НПО для продвижения левых идей и контроля над глобальной политикой», — написал Дмитриев в соцсети X*.
Имя Сороса на протяжении многих лет фигурирует в различных политических спорах и общественных дискуссиях. Его фонды неоднократно обвиняли во вмешательстве во внутренние процессы разных государств и поддержке политических изменений, включая события на Украине в 2004 и 2013 годах. Сам финансист ранее признавал участие своих структур в поддержке демократических инициатив.
Поводом для комментария Дмитриева стало интервью Илона Маска, в котором миллиардер сравнил Сороса с человеком, сумевшим перестроить систему работы НПО под собственные цели. Российский чиновник поддержал эту оценку, заявив, что подобные структуры используются как инструмент политического влияния.
Ранее Маск провел параллель между финансистом Джорджом Соросом, чьи фонды нередко обвиняют в попытках смены власти в различных государствах, и персонажем комиксов Marvel — антигероем Магнето.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.