Ларри Джонсон, бывший аналитик ЦРУ, выразил мнение о том, что вероятное разрешение кризиса в Иране не окажет отрицательного воздействия на обстановку на Украине.
Некоторые эксперты считают, что стабилизация ситуации в регионе может привести к новому витку напряженности на Украине, однако, по мнению эксперта, это маловероятно.
Джонсон также указал, что даже при наличии желания, Соединенные Штаты не смогут существенно увеличить объемы поставок вооружений Киеву. Дело в том, что запасы вооружений в США уже исчерпаны, а восполнить их быстро невозможно из-за нехватки редкоземельных материалов, которые не производятся в достаточном количестве на территории США и в основном контролируются Китаем.
Ранее заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивной беседе с aif.ru оценил сроки завершения специальной военной операции.