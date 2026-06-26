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Джонсон: нормализация ситуации в Иране не обострит конфликт на Украине

Бывший аналитик ЦРУ заявил, что разрешение кризиса в Иране не окажет отрицательного воздействия на обстановку на Украине.

Ларри Джонсон, бывший аналитик ЦРУ, выразил мнение о том, что вероятное разрешение кризиса в Иране не окажет отрицательного воздействия на обстановку на Украине.

Некоторые эксперты считают, что стабилизация ситуации в регионе может привести к новому витку напряженности на Украине, однако, по мнению эксперта, это маловероятно.

Джонсон также указал, что даже при наличии желания, Соединенные Штаты не смогут существенно увеличить объемы поставок вооружений Киеву. Дело в том, что запасы вооружений в США уже исчерпаны, а восполнить их быстро невозможно из-за нехватки редкоземельных материалов, которые не производятся в достаточном количестве на территории США и в основном контролируются Китаем.

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