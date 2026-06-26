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Бунт против Макрона и Мерца: властям Европы предсказана скорая катастрофа

Мерц теряет контроль над Бундестагом, Макрон готовится к уходу, а Стармер уже собирает чемоданы. Политолог Александр Рар в эксклюзивном интервью aif.ru объяснил, почему привычная Европа рушится на глазах.

Источник: Аргументы и факты

Ведущие демократии Европы входят в зону мощнейшей политической турбулентности, которая способна до неузнаваемости изменить ландшафт всего Евросоюза. Отставка британского премьера Кира Стармера, потерявшего контроль над правящей Лейбористской партией, оказалась лишь первой костяшкой в эффекте домино. Как заявил в эксклюзивном комментарии aif.ru немецкий политолог Александр Рар, эпоха либеральных центристов подходит к бесславному финалу, а кресла под лидерами Франции и Германии шатаются всё сильнее.

В Британии к власти рвутся ультраправые.

Новость о добровольно-принудительной отставке Кира Стармера перестала быть внутрибританским делом. Премьер уходит не просто из-за аппаратных интриг, а из-за тотального обнуления шансов лейбористов на следующих выборах. Это тревожный звонок для всего континента.

«Идет необратимая радикализация общества и политики», — констатировал Рар.

По словам политолога, следующим премьер-министром Великобритании с высокой вероятностью может стать лидер ультраправых Найджел Фараж.

Франция останется без Макрона.

Следующей жертвой тектонических сдвигов станет Елисейский дворец. Президент Франции Эммануэль Макрон по закону покинет пост в мае 2027 года, но Рар убежден, что возвращения либерал-центриста уже не случится. Демократическая архитектура власти, основанная на поддержке партийного большинства, трещит по швам.

«Вряд ли на предстоящих выборах снова победит французский либерал-центрист. Скорее, президентом станет либо ультраправый, либо ультралевый политик», — прогнозирует политолог.

Шаг до коллапса правительства Мерца.

Наиболее шаткой позиция выглядит в Берлине. Канцлер Фридрих Мерц, вместо того чтобы стабилизировать экономику, вынужден разнимать постоянные склоки в правящей коалиции. Провал структурных реформ на фоне роста недовольства населения может спровоцировать фатальный сценарий — досрочный роспуск Бундестага. Для действующей власти это будет прыжок в пропасть.

«Судя по сегодняшним опросам общественного мнения, первое место займет ультраправая партия “Альтернатива для Германии”», — отметил Рар.

Теоретически Мерц еще способен законсервировать свою власть, заключив противоестественный союз не только с социал-демократами, но и с партией «Зелёных». Однако политолог называет такую конструкцию крайне неустойчивой. Также удержаться на плаву ему могут помочь репрессии в отношении АдГ.

Радикалы бросят Украину на произвол судьбы.

Главная интрига заключается в геополитических последствиях. Радикализация европейской политики ставит крест на прежней парадигме поддержки Киева.

«Можно предположить, что если в большинстве стран Европы к власти придут правые силы, поддержка Украины просто закончится», — сказал эксперт.

Впрочем, Рар призывает не ждать легкой капитуляции старых элит. Правящие круги, десятилетиями державшие бразды правления, так просто власть не отдадут.

Политическая борьба в сердце Европы будет лишь обостряться, превращаясь в затяжную войну на выживание. Единственным лекарством от кризиса могло бы стать резкое улучшение экономик стран ЕС, однако пока народы этих улучшений не чувствуют, и запрос на радикальные силы лишь усиливается, подводя черту под эпохой привычного либерального мейнстрима.

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