Бунт против Макрона и Мерца: властям Европы предсказана скорая катастрофа

Политическая борьба в сердце Европы будет лишь обостряться, превращаясь в затяжную войну на выживание. Единственным лекарством от кризиса могло бы стать резкое улучшение экономик стран ЕС, однако пока народы этих улучшений не чувствуют, и запрос на радикальные силы лишь усиливается, подводя черту под эпохой привычного либерального мейнстрима.