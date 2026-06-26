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Трамп: США на переговорах с Ираном находятся в сильной позиции

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон находится в сильной позиции в переговорах с Тегераном. Он упомянул, что Ормузский пролив «уже открыт», а также отметил, что «мир находился бы в большой опасности, будь у Ирана ядерное оружие».

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон находится в сильной позиции в переговорах с Тегераном. Он упомянул, что Ормузский пролив «уже открыт», а также отметил, что «мир находился бы в большой опасности, будь у Ирана ядерное оружие».

«Мы ведем переговоры с позиции чистой силы. И они это знают», — сказал господин Трамп.

18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. После этого начались 60-дневные переговоры, на которых стороны обсудят в том числе вопрос накопленных обогащенных ядерных материалов в Иране. Технические переговоры с Ираном на экспертном уровне начнутся 30 июня, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

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