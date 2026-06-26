Трамп: США на переговорах с Ираном находятся в сильной позиции

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон находится в сильной позиции в переговорах с Тегераном. Он упомянул, что Ормузский пролив «уже открыт», а также отметил, что «мир находился бы в большой опасности, будь у Ирана ядерное оружие».