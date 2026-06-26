Губернатор Миляев сообщил о 73 сбитых дронах над Тульской областью

Массированная атака украинских беспилотников минувшей ночью привела к повреждению жилого дома и ранению женщины в Тульской области.
Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
По его словам, подразделения ПВО Минобороны России уничтожили 73 украинских БПЛА.
В Щекинском районе обломками повреждён частный дом, пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь.
В Новомосковске зафиксированы повреждения на линии электропередач и на промышленном предприятии.
На местах работают экстренные службы. Губернатор предупредил, что опасность БПЛА в регионе сохраняется.
Ранее сообщалось, что средства ПВО с 08:00 до 20:00 мск уничтожили 28 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России.