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Губернатор Миляев сообщил о 73 сбитых дронах над Тульской областью

Массированная атака украинских беспилотников минувшей ночью привела к повреждению жилого дома и ранению женщины в Тульской области.

Массированная атака украинских беспилотников минувшей ночью привела к повреждению жилого дома и ранению женщины в Тульской области.

Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

По его словам, подразделения ПВО Минобороны России уничтожили 73 украинских БПЛА.

В Щекинском районе обломками повреждён частный дом, пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь.

В Новомосковске зафиксированы повреждения на линии электропередач и на промышленном предприятии.

На местах работают экстренные службы. Губернатор предупредил, что опасность БПЛА в регионе сохраняется.

Ранее сообщалось, что средства ПВО с 08:00 до 20:00 мск уничтожили 28 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России.

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