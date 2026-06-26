Врач Каландия: при ряде болезней перелёт может представлять угрозу для здоровья

Авиаперелёты считаются безопасным видом транспорта для большинства людей. Однако существуют состояния и заболевания, при которых полет может сопровождаться ухудшением самочувствия или даже представлять серьёзную угрозу для здоровья.
Как рассказал в беседе с RT врач-терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия, во время полёта организм сталкивается сразу с несколькими факторами: снижением атмосферного давления, уменьшением содержания кислорода в воздухе, длительным вынужденным сидячим положением и обезвоживанием.
«Для здорового человека эти изменения обычно проходят незаметно, однако при некоторых заболеваниях они могут спровоцировать осложнения», — объяснил специалист.
Одним из главных противопоказаний к перелётам являются острые сердечно-сосудистые заболевания, предупредил он.
«Особую осторожность следует соблюдать пациентам, недавно перенёсшим инфаркт миокарда, инсульт, а также людям с нестабильной стенокардией, тяжёлыми нарушениями сердечного ритма и выраженной сердечной недостаточностью. В условиях пониженного содержания кислорода нагрузка на сердечно-сосудистую систему возрастает, что может привести к ухудшению состояния», — подчеркнул врач.
По его словам, после перенесённого инфаркта обычно рекомендуют воздержаться от авиаперелетов в течение четырёх недель, после инсульта — четырёх-шести недель.
Опасными могут быть перелёты и для пациентов с заболеваниями лёгких, рассказал собеседник RT.
«При тяжёлой бронхиальной астме, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), выраженной дыхательной недостаточности или недавно перенесённой пневмонии организм может испытывать дефицит кислорода уже на земле. В самолёте эта проблема способна усиливаться», — отметил специалист.
Отдельного внимания требуют пациенты с повышенным риском тромбообразования, предостерёг терапевт.
«Длительное неподвижное положение во время перелёта замедляет кровоток в венах нижних конечностей. Особенно опасно это для людей, перенёсших тромбоз глубоких вен, тромбоэмболию лёгочной артерии, а также для пациентов с нарушениями свёртываемости крови. Дополнительными факторами риска являются ожирение, беременность и приём некоторых гормональных препаратов», — рассказал врач.
По его словам, не рекомендуется летать и при некоторых острых инфекционных заболеваниях.
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«Высокая температура, выраженная интоксикация, тяжёлое течение вирусной или бактериальной инфекции могут значительно ухудшить переносимость перелёта. Кроме того, человек представляет риск заражения для окружающих пассажиров», — пояснил эксперт.
По мнению врача, временно отказаться от перелёта следует и после ряда хирургических вмешательств.
«После операций на органах грудной клетки, брюшной полости, глазах, а также после некоторых эндоскопических процедур существуют ограничения по срокам авиаперелётов. Они зависят от объёма вмешательства и определяются лечащим врачом», — добавил он.
Отмечается, что серьёзные проблемы во время полёта могут возникнуть и при заболеваниях ЛОР-органов.
«Острый синусит, гайморит, отит или выраженная заложенность носа нарушают нормальное выравнивание давления между полостями организма и окружающей средой. В результате человек может испытывать сильную боль в ушах, области пазух носа и даже столкнуться с осложнениями со стороны барабанной перепонки», — предупредил специалист.
Отдельно врач упомянул беременность.
«Большинство женщин при нормально протекающей беременности могут безопасно летать. Однако при угрозе преждевременных родов, тяжёлом токсикозе, преэклампсии, многоплодной беременности или других осложнениях решение о перелёте должно приниматься только после консультации с акушером-гинекологом», — подчеркнул он.
Чтобы снизить риски во время перелёта рекомендуется периодически вставать и разминаться один раз в час, использовать компрессионный трикотаж при склонности к тромбозам, а также взять жизненно необходимые лекарства в ручную кладь, рассказал терапевт.
Каландия напомнил, что при наличии хронических заболеваний перед длительным перелётом желательно заранее проконсультироваться со специалистом.
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