Врач Каландия: при ряде болезней перелёт может представлять угрозу для здоровья

«Длительное неподвижное положение во время перелёта замедляет кровоток в венах нижних конечностей. Особенно опасно это для людей, перенёсших тромбоз глубоких вен, тромбоэмболию лёгочной артерии, а также для пациентов с нарушениями свёртываемости крови. Дополнительными факторами риска являются ожирение, беременность и приём некоторых гормональных препаратов», — рассказал врач.