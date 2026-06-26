США после Ирана могут активнее заняться Украиной, считает эксперт

ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. США после достижения перемирия с Ираном могут активнее заняться урегулированием конфликта на Украине, заявил РИА Новости профессор истории, политологии и права университета Назарета в штате Нью-Йорк Тимоти Ниланд.
«Безусловно, перемирие между США и Ираном предоставляет Соединенным Штатом больше возможностей заняться украинским конфликтом», — сказал собеседник агентства.
Эксперт отметил, что Трамп прежде неоднократно сигнализировал о желании завершить конфликт и 14 июня писал в своей соцсети Truth Social, что готов работать с президентом России Владимиром Путиным для достижения этой цели.
На минувшей неделе Трамп, выступая на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявил, что после урегулирования конфликта с Ираном США намерены сфокусировать усилия на разрешении украинского конфликта. Американский лидер выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты смогут добиться позитивного результата на этом направлении.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров с Украиной. Он также указал, что Москва готова вести их на основе Стамбульских договоренностей 2022 года, пониманий, достигнутых в ходе саммита на Аляске, а также реалий на земле.