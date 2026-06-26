США после Ирана могут активнее заняться Украиной, считает эксперт

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров с Украиной. Он также указал, что Москва готова вести их на основе Стамбульских договоренностей 2022 года, пониманий, достигнутых в ходе саммита на Аляске, а также реалий на земле.