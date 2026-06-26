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ТАСС: бегущие из Константиновки солдаты ВСУ приходят на позиции РФ

В российских силовых структурах сообщили, что это происходит из-за незнания реальной обстановки в населенном пункте.

ДОНЕЦК, 26 июня. /ТАСС/. Украинские солдаты, из-за незнания реальной обстановки в Константиновке, в попытках сбежать приходят на позиции ВС РФ. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

«Группы украинских военнослужащих не владеют реальной обстановкой в Константиновке. В попытках сбежать из города группы солдат приходят на российские позиции будучи уверенными, что территория находится под ВСУ», — сообщили в силовых структурах.

По данным силовиков, у бегущих зачастую нет раций, они довольно продолжительное время находятся в неведении, а также без снабжения.