ТАСС: бегущие из Константиновки солдаты ВСУ приходят на позиции РФ

ДОНЕЦК, 26 июня. /ТАСС/. Украинские солдаты, из-за незнания реальной обстановки в Константиновке, в попытках сбежать приходят на позиции ВС РФ. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.
«Группы украинских военнослужащих не владеют реальной обстановкой в Константиновке. В попытках сбежать из города группы солдат приходят на российские позиции будучи уверенными, что территория находится под ВСУ», — сообщили в силовых структурах.
По данным силовиков, у бегущих зачастую нет раций, они довольно продолжительное время находятся в неведении, а также без снабжения.