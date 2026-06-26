Группировка «Север» за ночь уничтожила более 30 солдат ВСУ

КУРСК, 26 июня. /ТАСС/. Расчеты ударных БПЛА группировки войск «Север» уничтожили 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», два пункта управления БПЛА и четыре огневых группы ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Всего ликвидировано более 30 солдат ВСУ в темное время суток, сообщили ТАСС в группировке войск.
«В ходе выполнения боевых задач в темное время суток операторами войск беспилотных систем группировки войск “Север” было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ в Сумской и Харьковской областях. В результате боевой работы расчетов FPV-дронов было уничтожено: 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 “Гвоздика”, два пункта управления БПЛА, миномет, четыре огневые группы и четыре пикапа ВСУ. Общая численность потерь составила более 30 солдат ВСУ», — рассказали в группировке войск.