Невеста Роналду: откровенно говоря, он может играть до 50 лет

«Я часто говорю: “Криш, у тебя уже и так всё есть, давай хоть немного наслаждаться жизнью. На это он отвечает: “Вы для меня всё, а футбол — это моя страсть. Невероятно, что и по сей день он сохраняет ту же мотивацию в футболе, что была у него в день нашей встречи. Не бывает так, чтобы он не отдал всего себя. И когда люди спрашивают, когда он закончит… Откровенно говоря, он может играть до 50 лет”, — сказала Джорджина в соцсети.