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Невеста Роналду: откровенно говоря, он может играть до 50 лет

Джорджина Родригес, невеста Криштиану Роналду, высказалась о мотивации форварда сборной Португалии.

Джорджина Родригес, невеста Криштиану Роналду, высказалась о мотивации форварда сборной Португалии.

«Я часто говорю: “Криш, у тебя уже и так всё есть, давай хоть немного наслаждаться жизнью. На это он отвечает: “Вы для меня всё, а футбол — это моя страсть. Невероятно, что и по сей день он сохраняет ту же мотивацию в футболе, что была у него в день нашей встречи. Не бывает так, чтобы он не отдал всего себя. И когда люди спрашивают, когда он закончит… Откровенно говоря, он может играть до 50 лет”, — сказала Джорджина в соцсети.

Напомним, что Роналду подвергался жёсткой критике после стартового матча с ДР Конго (1:1). В этой игре он не смог отметиться голевыми действиями.

Во втором туре Португалия разгромила Узбекистан со счётом 5:0. Форвард оформил дубль.

Ранее сообщалось, что Роналду после победы Португалии над Узбекистаном крикнул: «Я вернулся».