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Командир Бор: разведка «Севера» уничтожила блиндаж с солдатами ВСУ

Военнослужащий заявил, что было принято решение уничтожить цель оптоволоконным FPV-дроном, который не боится помех и позволяет четко управлять им в лесных условиях.

КУРСК, 26 июня. /ТАСС/. Разведчики беспилотных систем 14-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили блиндаж с солдатами ВСУ в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил командир расчета с позывным Бор.

«Работали днем в лесном массиве — противник рассчитывал, что густая листва и тени скроют его позиции. Но наши разведчики с помощью тепловизионной аппаратуры засекли характерный тепловой контур и вход в блиндаж, прикрытый маскировочной сетью. Решили работать оптоволоконным FPV — он не боится помех, дает четкое управление в лесных условиях. Дрон зашел с южной стороны, точно во входную группу. Попадание — прямым наведением. Личный состав противника, укрывавшийся в блиндаже, уничтожен полностью», — рассказал он.

Военнослужащий добавил, что было принято решение уничтожить цель оптоволоконным FPV-дроном, который не боится помех и позволяет четко управлять им в лесных условиях. «Еще один вражеский опорный элемент перестал существовать. Работаем в любых условиях и в любое время суток», — сказал Бор.