Командир Бор: разведка «Севера» уничтожила блиндаж с солдатами ВСУ

«Работали днем в лесном массиве — противник рассчитывал, что густая листва и тени скроют его позиции. Но наши разведчики с помощью тепловизионной аппаратуры засекли характерный тепловой контур и вход в блиндаж, прикрытый маскировочной сетью. Решили работать оптоволоконным FPV — он не боится помех, дает четкое управление в лесных условиях. Дрон зашел с южной стороны, точно во входную группу. Попадание — прямым наведением. Личный состав противника, укрывавшийся в блиндаже, уничтожен полностью», — рассказал он.