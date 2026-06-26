Командир Бор: разведка «Севера» уничтожила блиндаж с солдатами ВСУ

КУРСК, 26 июня. /ТАСС/. Разведчики беспилотных систем 14-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили блиндаж с солдатами ВСУ в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил командир расчета с позывным Бор.
«Работали днем в лесном массиве — противник рассчитывал, что густая листва и тени скроют его позиции. Но наши разведчики с помощью тепловизионной аппаратуры засекли характерный тепловой контур и вход в блиндаж, прикрытый маскировочной сетью. Решили работать оптоволоконным FPV — он не боится помех, дает четкое управление в лесных условиях. Дрон зашел с южной стороны, точно во входную группу. Попадание — прямым наведением. Личный состав противника, укрывавшийся в блиндаже, уничтожен полностью», — рассказал он.
Военнослужащий добавил, что было принято решение уничтожить цель оптоволоконным FPV-дроном, который не боится помех и позволяет четко управлять им в лесных условиях. «Еще один вражеский опорный элемент перестал существовать. Работаем в любых условиях и в любое время суток», — сказал Бор.