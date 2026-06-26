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Портрет кисти Пикассо продали за $1,7 млн в Лондоне

Портрет фотографа Доры Маар, написанный художником Пабло Пикассо, продали на аукционе в Лондоне за 1,3 млн фунтов стерлингов ($1,7 млн). Эксперты оценивали полотно в 600−800 тыс. фунтов.

Портрет фотографа Доры Маар, написанный художником Пабло Пикассо, продали на аукционе в Лондоне за 1,3 млн фунтов стерлингов ($1,7 млн). Эксперты оценивали полотно в 600−800 тыс. фунтов.

Пабло Пикассо написал портрет в ноябре 1936 года в самом начале романа с Дорой. Она владела картиной до конца своей жизни в 1997 году, после чего работа оказалась в собрании британского инвестора Джо Льюиса.

Кроме того, на аукционе из коллекции господина Льюиса были проданы «Портрет стоящего мужчины» кисти Клода Моне 1864 года ($1,3 млн), «Греющийся старик» Винсента Ван Гога ($1,2 млн), «Женщина, добившаяся успеха» Пьера Боннара ($930 тыс.) и другие.