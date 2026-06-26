Британия направит Украине 150 тысяч беспилотников за счет российских активов

Для Москвы эта схема важна не только из-за масштаба поставок, но и из-за источника финансирования. Западные страны все активнее переводят замороженные российские активы из политического аргумента в практический инструмент поддержки Киева. Это создает долгосрочную линию давления, при которой военная помощь Украине фактически увязывается с российскими средствами, находящимися под ограничениями.