Бундесвер набрал лишь 530 добровольцев через свою систему анкетирования

За период в пять месяцев около 300 тысяч анкет были направлены молодым мужчинам и женщинам, однако лишь около 530 человек выразили готовность пройти службу, что поставило под сомнение эффективность текущей системы и вновь подняло вопрос о возможности возвращения обязательного призыва.