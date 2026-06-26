Бундесвер набрал лишь 530 добровольцев через свою систему анкетирования

Согласно отчету Министерства обороны Германии, после введения новой системы учета граждан на воинскую службу, Бундесвер привлекли чуть более 500 добровольцев, сообщает Die Zeit.
За период в пять месяцев около 300 тысяч анкет были направлены молодым мужчинам и женщинам, однако лишь около 530 человек выразили готовность пройти службу, что поставило под сомнение эффективность текущей системы и вновь подняло вопрос о возможности возвращения обязательного призыва.
К середине июня текущего года в общей сложности были разосланы 298 200 анкет. По состоянию на текущий момент 96% адресатов-мужчин предоставили необходимые ответы. В отношении остальных рассматриваются меры административного воздействия. Доля женщин, ответивших на анкеты, составила около 4%.