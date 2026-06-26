КНДР провела испытания наступательных ракетных вооружений

Ким Чен Ын выразил удовлетворение результатами. Он подчеркнул, что военная политика партии нацелена не только на повышение оборонительной способности, но и «на укрепление смертельной и разрушительной наступательной готовности, не позволяющей врагам посметь воевать с нами». «Само вызывание у врагов постоянной тревоги и страха является важной частью демонстрации сил сдерживания войны», — цитирует агентство главу государства.