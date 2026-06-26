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КНДР провела испытания наступательных ракетных вооружений

В рамках модернизации ракетной программы в КНДР прошли испытания ключевых видов вооружений. За ходом стрельб наблюдал глава государства Ким Чен Ын, сообщает в пятницу ЦТАК.

В рамках модернизации ракетной программы в КНДР прошли испытания ключевых видов вооружений. За ходом стрельб наблюдал глава государства Ким Чен Ын, сообщает в пятницу ЦТАК.

В испытаниях участвовали модернизированная версия 240-мм 24-трубной реактивной системы залпового огня, тактические баллистические ракеты и 155-мм самоходная гаубица, бьющая специальным снарядом на 65 км. Модернизированная ракетная установка оснащена автономной системой высокоточного наведения, а дальность ее стрельбы увеличена до 90 км.

Ким Чен Ын выразил удовлетворение результатами. Он подчеркнул, что военная политика партии нацелена не только на повышение оборонительной способности, но и «на укрепление смертельной и разрушительной наступательной готовности, не позволяющей врагам посметь воевать с нами». «Само вызывание у врагов постоянной тревоги и страха является важной частью демонстрации сил сдерживания войны», — цитирует агентство главу государства.

В конце мая КНДР провела тестирование новой системы запуска многоцелевых легких ракет, а также системы тактических крылатых ракет залпового огня. В планах страны — укрепление границы с Южной Кореей за счет размещения артиллерийских и ракетных систем.

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