Глава Красноярска оценил объекты строительства и благоустройства в Советском районе

«Сейчас заканчиваются работы по укладке выравнивающего слоя, в скором времени подрядчик приступит к устройству верхнего асфальтового покрытия. Особое внимание здесь должно быть уделено качеству используемых материалов и соблюдению технологии. По данному объекту у нас уже были случаи, когда не принимались материалы для изготовления асфальтобетонной смеси. В этой части нужен постоянный контроль заказчика, — сказал Сергей Верещагин. — Ряд точек маршрута касался решения вопросов красноярцев после открытой встречи в районе. Возле школы № 161 по обращениям горожан сделали новый тротуар. Поможем доукомплектовать сквер “Лес’ОК”, который ранее благоустроили в рамках поддержки инициативных проектов благодаря активным красноярцам. Есть необходимость дополнить пространство уличной мебелью, игровым комплексом и видеонаблюдением».