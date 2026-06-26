Президент Литвы оговорился и назвал Туска Дональдом Даком

Ранее Туск заявил, что на конференции в Гданьске планирует высказать «пару крепких и горьких слов» в адрес политиков, которые, по его мнению, неадекватно реагируют на различия стран, связанные со сложной историей. Он уточнил, что возможность высказаться у него появится на мероприятии, где также будет присутствовать премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Глава польского кабмина добавил, что намерен открыто затронуть эту тему в присутствии украинской стороны.