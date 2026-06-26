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Президент Литвы оговорился и назвал Туска Дональдом Даком

Президент Литвы Гитанас Науседа допустил оговорку во время пресс-конференции лидеров стран восточного фланга НАТО в Гданьске. Обращаясь к премьер-министру Польши Дональду Туску, он едва не назвал его так же, как знаменитого диснеевского персонажа — Дональда Дака.

Источник: Life.ru

Президент Литвы едва не назвал Туска Дональдом Даком. Видео © Х / netoll_nemez.

Выражая благодарность польскому премьеру за организацию встречи, Науседа произнёс: «Уважаемый Дональд, уважаемые коллеги! Прежде всего, я хотел бы выразить искреннюю благодарность премьер-министру Дональду Даску… Туску».

После оговорки стоявшие рядом премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и сам Дональд Туск сразу обратили внимание на слова литовского лидера. Туск на мгновение изменился в лице, переступил с ноги на ногу, сделал шаг вперёд к трибуне, а затем отвёл взгляд вниз, пока Науседа продолжал выступление.

Ранее Туск заявил, что на конференции в Гданьске планирует высказать «пару крепких и горьких слов» в адрес политиков, которые, по его мнению, неадекватно реагируют на различия стран, связанные со сложной историей. Он уточнил, что возможность высказаться у него появится на мероприятии, где также будет присутствовать премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Глава польского кабмина добавил, что намерен открыто затронуть эту тему в присутствии украинской стороны.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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