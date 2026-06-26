«Единая Россия» обеспечила неснижение порога НДС по упрощённой системе для малого и среднего бизнеса

«Мы формируем налоговое законодательство, руководствуясь национальными интересами и ориентируясь на реальные изменения делового климата. Фискальная нагрузка на бизнес должна обеспечивать рост доходов бюджета не единовременно, а в долгосрочной стратегической перспективе. Принятый Госдумой закон — важное и своевременное решение, он напрямую отвечает на запрос предпринимательского сообщества, который мы пока не фиксируем в статистике, но отчетливо слышим на встречах в рамках партийного проекта “Предпринимательство”. После повышения НДС и одновременного сужения пространства применения УСН значительное число небольших коммерческих компаний не просто столкнулось с необходимостью в срочном порядке перестраивать свою систему планирования и учета, но и пересматривать саму хозяйственную деятельность. Налаженный порядок работы выпал за рамки рентабельности. Следующий этап сужения рамок УСН без времени на адаптацию грозил распространением необратимых последствий на критическую массу предпринимателей в некоторых секторах. И мы видим, “Единая Россия” отреагировала на этот сигнал. Новый закон фиксирует действующий порог в 20 млн рублей на весь трёхлетний бюджетный цикл — до 2029 года включительно. Это значит, что предприниматели, которые сегодня работают на упрощённой системе, могут планировать развитие и постепенный выход на общую систему налогообложения в течение среднесрочного периода, не опасаясь дополнительного налогового бремени. Ранее, в ноябре прошлого года, руководствуясь теми же соображениями, мы с коллегой по фракции “Единой России” Виктором Кардашовым инициировали краевой закон о внедрении на территории края специального налогового режима — АУСН, который также расширяет рамки применения упрощенной системы. Он дает возможность предприятиям с доходом до 60 млн рублей и численностью до пяти человек не платить НДС, страховые взносы и не сдавать бумажную отчётность на постоянной основе».