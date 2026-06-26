«Единая Россия» обеспечила неснижение порога НДС по упрощённой системе для малого и среднего бизнеса

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Госдума приняла соответствующий закон во втором и третьем чтениях.
Госдума приняла соответствующий закон. Инициативу партии поддержал Президент.
«Законопроект выполняет поручение главы государства и фиксирует положение на весь бюджетный цикл, то есть на три года. Это создает возможности для тех, кто работает на упрощенной системе налогообложения сегодня уже планировать свою дальнейшую деятельность, экономит большие деньги для малого бизнеса и касается порядка 4 миллионов людей», — подчеркнул глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров.
Новый закон отвечает на запрос предпринимательского сообщества, отметил председатель комитета по экономике и налоговой политике Законодательного Собрания Красноярского края, региональный координатор партийного проекта «Предпринимательство» Егор Васильев:
«Мы формируем налоговое законодательство, руководствуясь национальными интересами и ориентируясь на реальные изменения делового климата. Фискальная нагрузка на бизнес должна обеспечивать рост доходов бюджета не единовременно, а в долгосрочной стратегической перспективе. Принятый Госдумой закон — важное и своевременное решение, он напрямую отвечает на запрос предпринимательского сообщества, который мы пока не фиксируем в статистике, но отчетливо слышим на встречах в рамках партийного проекта “Предпринимательство”. После повышения НДС и одновременного сужения пространства применения УСН значительное число небольших коммерческих компаний не просто столкнулось с необходимостью в срочном порядке перестраивать свою систему планирования и учета, но и пересматривать саму хозяйственную деятельность. Налаженный порядок работы выпал за рамки рентабельности. Следующий этап сужения рамок УСН без времени на адаптацию грозил распространением необратимых последствий на критическую массу предпринимателей в некоторых секторах. И мы видим, “Единая Россия” отреагировала на этот сигнал. Новый закон фиксирует действующий порог в 20 млн рублей на весь трёхлетний бюджетный цикл — до 2029 года включительно. Это значит, что предприниматели, которые сегодня работают на упрощённой системе, могут планировать развитие и постепенный выход на общую систему налогообложения в течение среднесрочного периода, не опасаясь дополнительного налогового бремени. Ранее, в ноябре прошлого года, руководствуясь теми же соображениями, мы с коллегой по фракции “Единой России” Виктором Кардашовым инициировали краевой закон о внедрении на территории края специального налогового режима — АУСН, который также расширяет рамки применения упрощенной системы. Он дает возможность предприятиям с доходом до 60 млн рублей и численностью до пяти человек не платить НДС, страховые взносы и не сдавать бумажную отчётность на постоянной основе».