В МИД сообщили о работе над притязаниями России на хребет Гаккеля в Арктике

«Большая часть нашей заявки утверждена, сейчас идет работа над участком, который называется хребет Гаккеля», — сказал он.
По словам Мусихина, в этом году в июле состоится очередное заседание профильной подкомиссии по этому вопросу в Нью-Йорке.
«Делегация во главе с министром природных ресурсов будет там участвовать. Дальше мы ожидаем утверждения этого расширения, этой части шельфа, участка хребта Гаккеля», — добавил глава департамента.
Дипломат подчеркнул, что речь идет о сложной геологической структуре.
«Вопрос там двигается не так быстро. Будем шаг за шагом продвигать», — заключил собеседник агентства.
Спор вокруг хребта Гаккеля и арктического шельфа — это часть масштабного процесса, в котором Россия, Дания и Канада претендуют на расширение своих территорий.
Москва подает заявки в ООН, обосновывая геологическое единство подводных хребтов с континентом. Она стремится доказать, что хребет Ломоносова, поднятие Менделеева и часть хребта Гаккеля — естественные продолжения материка.