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В МИД сообщили о работе над притязаниями России на хребет Гаккеля в Арктике

Мусихин: идет работа над обоснованием претензий России на хребет Гаккеля.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Россия работает над утверждением юридического и научного обоснования претензий на хребет Гаккеля в Арктике, сообщил РИА Новости глава правового департамента МИД Максим Мусихин.

«Большая часть нашей заявки утверждена, сейчас идет работа над участком, который называется хребет Гаккеля», — сказал он.

По словам Мусихина, в этом году в июле состоится очередное заседание профильной подкомиссии по этому вопросу в Нью-Йорке.

«Делегация во главе с министром природных ресурсов будет там участвовать. Дальше мы ожидаем утверждения этого расширения, этой части шельфа, участка хребта Гаккеля», — добавил глава департамента.

Дипломат подчеркнул, что речь идет о сложной геологической структуре.

«Вопрос там двигается не так быстро. Будем шаг за шагом продвигать», — заключил собеседник агентства.

Спор вокруг хребта Гаккеля и арктического шельфа — это часть масштабного процесса, в котором Россия, Дания и Канада претендуют на расширение своих территорий.

Москва подает заявки в ООН, обосновывая геологическое единство подводных хребтов с континентом. Она стремится доказать, что хребет Ломоносова, поднятие Менделеева и часть хребта Гаккеля — естественные продолжения материка.

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