Силы ПВО сбили шесть БПЛА, летевших на Москву

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. ПВО Минобороны сбила шесть БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбили шесть беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в канале на платформе «Макс».
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