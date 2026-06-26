Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США разрешили финансовые операции для помощи Венесуэле после землетрясения

Минфин США разрешил экономические транзакции, связанные с ликвидацией последствий землетрясения в Венесуэле, до 23 октября. Информация опубликована на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Минфин США разрешил экономические транзакции, связанные с ликвидацией последствий землетрясения в Венесуэле, до 23 октября. Информация опубликована на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Согласно лицензии, все финансовые и коммерческие операции, направленные на помощь пострадавшей от стихийного бедствия Венесуэле, выводятся из-под действия американских санкций. Действие данного разрешения продлится до 00:01 по восточному летнему времени (07:01 мск) 23 октября.

Лицензия позволит международным банковским структурам, гуманитарным миссиям и другим организациям переводить денежные средства, требующиеся для восстановительных работ.

25 июня в Венесуэле произошли два крупнейших за 100 лет землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Сильнее всего пострадал прибрежный штат Ла-Гуайра. По данным властей, погибло более 200 человек.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше