Нидерланды сыграют с Марокко в 1/16 финала ЧМ по футболу

Сборная Нидерланды встретится с командой Марокко в матче плей-офф финала чемпионата мира по футболу.
Встреча в Гуадалупе на стадионе «Estadio BBVA» состоится во вторник, 30 июня в 4:00 (мск).
Чемпион выйдет на победителя ЮАР — Канада в ⅛ финала.
Напомним, что подопечные Рональда Кумана набрали семь очков и заняли первое место в группе F. Сборная Марокко набрала семь очков и заняла второе место в группе C.
Ранее стал известен соперник сборной Бразилии в 1/16 финала ЧМ по футболу.
Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.Читать дальше