В Харьковской области более 40 военных ВСУ перестали выходить на связь

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Свыше 40 военнослужащих 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, находившихся в районе села Цуповка Харьковской области, перестали выходить на связь, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«Родственники военнослужащих 58 ОМПБр ВСУ сообщают в соцсетях, что свыше 40 солдат бригады, находившихся в районе Цуповки, перестали выходить на связь», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что украинские военнослужащие перестали выходить на связь после огневого воздействия на украинские позиции 19 июня.