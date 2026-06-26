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В Харьковской области более 40 военных ВСУ перестали выходить на связь

РИА Новости: свыше 40 боевиков 58-й бригады ВСУ перестали выходить на связь.

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Свыше 40 военнослужащих 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, находившихся в районе села Цуповка Харьковской области, перестали выходить на связь, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

«Родственники военнослужащих 58 ОМПБр ВСУ сообщают в соцсетях, что свыше 40 солдат бригады, находившихся в районе Цуповки, перестали выходить на связь», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что украинские военнослужащие перестали выходить на связь после огневого воздействия на украинские позиции 19 июня.