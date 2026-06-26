Гарифуллина объяснила, почему решила не скрывать брак с Воробьевым

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Оперная певица Аида Гарифуллина рассказала в интервью РИА Новости, что решила не скрывать брак с певцом и актером Алексеем Воробьевым, поскольку поклонники искренне порадовались за пару и разделили их счастье.
«Мы подумали: почему бы и нет? Люди нас любят, поклонники искренне радуются. Почему бы не делиться с ними радостью и не показывать, что любовь действительно может быть в разном возрасте?» — сказала певица.
По словам артистки, крепкие отношения требуют работы и строятся на взаимном уважении, поддержке и ежедневной заботе друг о друге, такие интимные вещи всегда хочется уберечь от внимания публики.
«Если вы с уважением относитесь друг к другу, бережете эту любовь, хотите, чтобы она сохранилась и расцветала, чтобы влюбляться в любимого человека каждый раз по-новому, ты сделаешь для этого все. А это уважение, поддержка, восхищение и умение говорить друг другу каждый день, что любишь», — отметила она.
Гарифуллина и Воробьев подтвердили отношения в 2025 году. Пара редко комментирует личную жизнь, однако периодически публикует совместные фотографии и появляется вместе на светских и культурных мероприятиях. В 2025 году Гарифуллина и Воробьев также стали ведущими международного музыкального конкурса «Интервидение», который прошел в Москве.