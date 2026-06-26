Гарифуллина объяснила, почему решила не скрывать брак с Воробьевым

«Если вы с уважением относитесь друг к другу, бережете эту любовь, хотите, чтобы она сохранилась и расцветала, чтобы влюбляться в любимого человека каждый раз по-новому, ты сделаешь для этого все. А это уважение, поддержка, восхищение и умение говорить друг другу каждый день, что любишь», — отметила она.