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ТАСС: свыше 40 солдат ВСУ у Цуповки перестали выходить на связь

Это произошло после огневого воздействия ВС РФ по украинским позициям, сообщили в российских силовых структурах.

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Более 40 украинских военнослужащих в районе Цуповки Харьковской области перестали выходить на связь после огневого воздействия по позициям ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Родственники военнослужащих 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ сообщают в соцсетях, что свыше 40 солдат бригады, находившихся в районе Цуповки, перестали выходить на связь с 19 июня после нашего огневого воздействия по украинским позициям», — сказал собеседник агентства.