ТАСС: свыше 40 солдат ВСУ у Цуповки перестали выходить на связь

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Более 40 украинских военнослужащих в районе Цуповки Харьковской области перестали выходить на связь после огневого воздействия по позициям ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Родственники военнослужащих 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ сообщают в соцсетях, что свыше 40 солдат бригады, находившихся в районе Цуповки, перестали выходить на связь с 19 июня после нашего огневого воздействия по украинским позициям», — сказал собеседник агентства.