Посольство РФ в Ханое уточнило порядок посещения Вьетнама российскими туристами

«По уточнениям властей Вьетнама, полученным российскими консульскими представителями, система предварительной электронной регистрации иностранных пассажиров (Pre-Arrival Information — PAI), о введении которой сообщалось ранее, в настоящее время функционирует в тестовом режиме. Заполнение соответствующей онлайн-формы с последующим получением QR-кода не является обязательным условием для прохождения процедур пограничного контроля в аэропортах Вьетнама», — говорится в полученном представительством ТАСС во Вьетнаме сообщении российской дипмисии.