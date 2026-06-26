Казахстан и МОТ готовят новую программу по развитию рынка труда

внедрена новая Методика определения минимальной заработной платы; ратифицирована Конвенция МОТ № 131; на согласовании находится законопроект о ратификации Конвенции № 102 о минимальных нормах социального обеспечения; подготовлен первый пакет поправок по защите работников от сексуальных домогательств на рабочем месте в рамках подготовки к ратификации Конвенции № 190.