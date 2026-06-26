Казахстан и МОТ готовят новую программу по развитию рынка труда

Стороны подвели итоги реализации совместной Дорожной карты по содействию занятости и обсудили подготовку новой Страновой программы сотрудничества, передает DKNews.kz.
Особое внимание участники встречи уделили вопросам совершенствования трудового законодательства, социальной защиты и безопасности труда.
Казахстан подвел итоги совместной работы с МОТ.
Аскарбек Ертаев отметил положительную динамику сотрудничества с Международной организацией труда и подчеркнул значение подписанной ранее Дорожной карты по содействию занятости.
По его словам, в рамках документа уже реализованы три аналитических проекта в сфере безопасности и инспекции труда.
Кроме того:
законопроект о ратификации Конвенции МОТ № 176 по охране труда на шахтах опубликован на портале «Открытые НПА»; подготовлены поправки по переходу к проактивной системе управления профессиональными рисками; продолжается совершенствование законодательства в сфере охраны труда.
В Казахстане совершенствуют систему оплаты труда.
Во время встречи стороны обсудили изменения в сфере социальной защиты и оплаты труда.
За последнее время в Казахстане:
внедрена новая Методика определения минимальной заработной платы; ратифицирована Конвенция МОТ № 131; на согласовании находится законопроект о ратификации Конвенции № 102 о минимальных нормах социального обеспечения; подготовлен первый пакет поправок по защите работников от сексуальных домогательств на рабочем месте в рамках подготовки к ратификации Конвенции № 190.
«Мы высоко ценим сложившееся конструктивное сотрудничество и подтверждаем готовность к развитию взаимодействия в рамках нового этапа — подготовки и реализации Страновой программы», — отметил Аскарбек Ертаев.
Новая программа затронет цифровизацию и искусственный интеллект.
Принципиальная договоренность о переходе к новому формату сотрудничества была достигнута в июне во время встречи Аскарбека Ертаева с Генеральным директором МОТ Жильбером Унгбо.
Будущая Страновая программа будет включать несколько ключевых направлений:
модернизацию системы социальной защиты; развитие социального диалога; повышение безопасности условий труда; предупреждение домогательств на рабочем месте; изучение влияния цифровизации и искусственного интеллекта на рынок труда.
«Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество будет способствовать достижению общих целей в сфере обеспечения социальной справедливости и устойчивого развития», — резюмировал Аскарбек Ертаев.
В свою очередь Михаил Пушкин подтвердил готовность Международной организации труда оказать Казахстану содействие в подготовке и продвижении новой Страновой программы.
Что изменится.
Новая программа сотрудничества с МОТ позволит Казахстану продолжить модернизацию трудового законодательства в соответствии с международными стандартами. Особый акцент будет сделан на безопасности труда, совершенствовании социальной защиты, защите прав работников и подготовке рынка труда к изменениям, связанным с цифровизацией и развитием искусственного интеллекта.