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Украинские заградотряды атаковали отступающих военнослужащих ВСУ

Заградотряды ВСУ атаковали отступающих солдат 71-й ОАэМБр в Сумской области.

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Украинские заградительные отряды атаковали отступающих военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе села Новая Сечь Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«В районе села Новая Сечь действуют заградительные отряды ВСУ, которые атаковали несколько групп военнослужащих 71-й ОАэМБр, пытавшихся отступить из населенного пункта», — сказал собеседник агентства.

Дезертирство остается одной из ключевых проблем в ВСУ, о чем неоднократно заявляли украинские пленные. Число уголовных дел по фактам самовольного оставления части за первые месяцы 2026 года почти вдвое выросло по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

По данным российских силовых структур, для предотвращения подобных случаев в украинских подразделениях создаются заградительные отряды, которые открывают огонь по военнослужащим, пытающимся оставить позиции или сдаться в плен.