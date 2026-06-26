Украинские заградотряды атаковали отступающих военнослужащих ВСУ

Дезертирство остается одной из ключевых проблем в ВСУ, о чем неоднократно заявляли украинские пленные. Число уголовных дел по фактам самовольного оставления части за первые месяцы 2026 года почти вдвое выросло по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.