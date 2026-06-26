ТАСС: комбат ВСУ из Черниговской области сбежал подо Львов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Комбат механизированной бригады ВСУ уже долгое время находится в городе Дрогобич Львовской области, куда он уехал, чтобы обезопасить себя от угроз родных пропавших без вести солдат. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В Черниговской области выведенные из Константиновки (ДНР) военнослужащие 2-го батальона 93-й отдельной мехбригады ВСУ распределяются в боевые группы 114-й отдельной бригады теробороны. Характерно, что комбат механизированной бригады ВСУ подполковник Ю. Чичкань находится уже продолжительное время в городе Дрогобич», — сказал собеседник агентства.
Вероятно, добавили силовики, «украинский офицер решил обезопасить себя от возможной мести родственников пропавших без вести солдат бригады, которые на ежедневной основе отправляют на его личные мобильные устройства сообщения с угрозами».