ТАСС: комбат ВСУ из Черниговской области сбежал подо Львов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Комбат механизированной бригады ВСУ уже долгое время находится в городе Дрогобич Львовской области, куда он уехал, чтобы обезопасить себя от угроз родных пропавших без вести солдат. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.