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Переброшенных из Константиновки военных ВСУ распределили в тероборону

Переброшенных из Константиновки боевиков ВСУ распределяют по боевым группам.

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Переброшенных из Константиновки в ДНР военнослужащих 2-го батальона 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ распределяют по боевым группам 114-й отдельной бригады территориальной обороны Украины в Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«В Черниговской области выведенные из Константиновки военнослужащие 2-го батальона 93-й ОМБр ВСУ распределяются в боевые группы 114-й ОБр ТерО», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что командир 2-го батальона 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковник Ю. Чичкань продолжительное время находится в городе Дрогобыч Львовской области.