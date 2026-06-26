Переброшенных из Константиновки военных ВСУ распределили в тероборону

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Переброшенных из Константиновки в ДНР военнослужащих 2-го батальона 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ распределяют по боевым группам 114-й отдельной бригады территориальной обороны Украины в Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«В Черниговской области выведенные из Константиновки военнослужащие 2-го батальона 93-й ОМБр ВСУ распределяются в боевые группы 114-й ОБр ТерО», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что командир 2-го батальона 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковник Ю. Чичкань продолжительное время находится в городе Дрогобыч Львовской области.