Переброшенных из Константиновки военных ВСУ распределили в тероборону

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Переброшенных из Константиновки в ДНР военнослужащих 2-го батальона 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ распределяют по боевым группам 114-й отдельной бригады территориальной обороны Украины в Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.