«Канцлер Украины!» Инициатива Мерца вызвала ярость в бундестаге

«Мерц хочет сократить пособия по инвалидности. Мерц хочет повысить пенсионный возраст до 70 лет. Мерц хочет отменить бесплатное сострахование супруга. Но на что у него есть деньги: уже более 100 миллиардов евро немецких денег для Украины», — написал он.