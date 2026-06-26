МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Депутат бундестага от оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Маркус-Корнел Фронмайер резко раскритиковал в соцсети Х решение канцлера Германии Фридриха Мерца.
«Мерц хочет сократить пособия по инвалидности. Мерц хочет повысить пенсионный возраст до 70 лет. Мерц хочет отменить бесплатное сострахование супруга. Но на что у него есть деньги: уже более 100 миллиардов евро немецких денег для Украины», — написал он.
По мнению парламентария, глава правительства не собирается останавливаться на указанной инициативе, чтобы помочь Киеву.
«И новые платежи продолжаются постоянно. Мерц — канцлер Украины», — заключил Фронмайер.
Ранее политик от «АдГ» Евгений Шмидт заявлял РИА Новости, что украинский режим тратит средства немецких налогоплательщиков без какой-либо отчетности, и политики в Берлине этому рукоплещут.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.