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«Канцлер Украины!» Инициатива Мерца вызвала ярость в бундестаге

Депутат Фронмайер: Мерц отбирает деньги у инвалидов, чтобы отдать их Зеленскому.

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Депутат бундестага от оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Маркус-Корнел Фронмайер резко раскритиковал в соцсети Х решение канцлера Германии Фридриха Мерца.

«Мерц хочет сократить пособия по инвалидности. Мерц хочет повысить пенсионный возраст до 70 лет. Мерц хочет отменить бесплатное сострахование супруга. Но на что у него есть деньги: уже более 100 миллиардов евро немецких денег для Украины», — написал он.

По мнению парламентария, глава правительства не собирается останавливаться на указанной инициативе, чтобы помочь Киеву.

«И новые платежи продолжаются постоянно. Мерц — канцлер Украины», — заключил Фронмайер.

Ранее политик от «АдГ» Евгений Шмидт заявлял РИА Новости, что украинский режим тратит средства немецких налогоплательщиков без какой-либо отчетности, и политики в Берлине этому рукоплещут.

Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.

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