Рекордное число россиян может посетить Таиланд в 2026 году, заявил посол

«Еще не закончились первые шесть месяцев 2026 года, а на 20 июня количество российских туристов, посетивших Таиланд с 1 января, уже достигло 996,8 тысячи человек, по данным министерства спорта и туризма королевства. Думаю, что вполне обоснованно говорить о том, что к 30 июня число туристов из России, приехавших в Таиланд с начала 2026 года, достигнет миллиона человек», — сказал агентству глава российской дипмиссии в Бангкоке.