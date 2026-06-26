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Законодательное Собрание Омской области подписало соглашение с Могилёвским областным Советом депутатов

Делегация продолжает работу на форуме в Республике Беларусь.

Источник: Om1 Омск

В Республике Беларусь 25 и 26 июня 2026 года проходит XIII Форум регионов России и Беларуси. Делегацию Омской области возглавляет губернатор Виталий Хоценко.

Делегация побывала на предприятии по сборке легковых автомобилей СЗАО «БЕЛДЖИ» и осмотрела мощности завода. Виталий Хоценко принял участие в секции «Региональная политика — главный инструмент обеспечения устойчивого развития территорий Союзного государства».

Кроме того, накануне было подписано Соглашение о сотрудничестве между Законодательным Собранием Омской области и Могилёвским областным Советом депутатов.

— Укрепляется межпарламентское взаимодействие. Это продолжение важного вектора сотрудничества, — отметил губернатор Виталий Хоценко.

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