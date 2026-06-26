Законодательное Собрание Омской области подписало соглашение с Могилёвским областным Советом депутатов

В Республике Беларусь 25 и 26 июня 2026 года проходит XIII Форум регионов России и Беларуси. Делегацию Омской области возглавляет губернатор Виталий Хоценко.
Делегация побывала на предприятии по сборке легковых автомобилей СЗАО «БЕЛДЖИ» и осмотрела мощности завода. Виталий Хоценко принял участие в секции «Региональная политика — главный инструмент обеспечения устойчивого развития территорий Союзного государства».
Кроме того, накануне было подписано Соглашение о сотрудничестве между Законодательным Собранием Омской области и Могилёвским областным Советом депутатов.
— Укрепляется межпарламентское взаимодействие. Это продолжение важного вектора сотрудничества, — отметил губернатор Виталий Хоценко.