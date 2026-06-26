Украину хотят встроить в новую военную архитектуру Европы

Расмуссен предложил создать европейскую «коалицию желающих», в которой Украина должна стать не только получателем помощи, но и военным активом. По его версии, такая структура может опираться на Францию и Великобританию и включать десятки государств, готовых действовать после возможного мирного соглашения. В этой логике Киев уже не временный партнер Запада, а часть будущего военного контура Европы.