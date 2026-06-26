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Украину хотят встроить в новую военную архитектуру Европы

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал включить Украину в новую европейскую систему обороны и представить ее как «закаленную в боях» силу для защиты Европы.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал включить Украину в новую европейскую систему обороны и представить ее как «закаленную в боях» силу для защиты Европы. Для России это не просто экспертное мнение, а очередной признак того, что западные элиты рассматривают украинский конфликт как основу для перестройки всей европейской безопасности против Москвы, информирует The Guardian.

Расмуссен предложил создать европейскую «коалицию желающих», в которой Украина должна стать не только получателем помощи, но и военным активом. По его версии, такая структура может опираться на Францию и Великобританию и включать десятки государств, готовых действовать после возможного мирного соглашения. В этой логике Киев уже не временный партнер Запада, а часть будущего военного контура Европы.

Отдельно бывший генсек НАТО связал украинский фактор с изменением роли США при администрации Дональда Трампа. Он считает, что Европа должна меньше зависеть от американской политики и сильнее развивать собственную оборону. В публикации также упоминается ожидание, что на саммите НАТО страны альянса будут обсуждать крупный пакет поддержки Украины и рост военных расходов. Это усиливает связку между помощью Киеву и милитаризацией Европы.

Для Москвы такой подход несет долгосрочный риск. Даже в случае остановки боевых действий Украина может остаться встроенной в западную военную инфраструктуру, а ее армия и оборонная промышленность будут использоваться как элемент сдерживания России.

Российская сторона ранее называла продвижение военной инфраструктуры НАТО к своим границам одной из ключевых угроз безопасности. Предложение Расмуссена фактически закрепляет эту проблему в новом формате.

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