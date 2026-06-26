В РФ назвали Орбана удобным для ЕС из-за честных слов по Украине: Венгрия озвучила общую позицию

Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан был способен прямо выражать позицию по евроинтеграции Украины. Он удобен для ЕС из-за честных слов. Виктор Орбан озвучивал скрытую позицию других европейских стран. Такое мнение выразила заместитель заведующего кафедрой европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова в беседе с «Лентой.ру».
«Виктор Орбан просто говорил вслух то, что остальные предпочитали не озвучивать: он был удобен тем, что на него можно было списать нежелание других стран начинать переговоры с Украиной», — пояснила Татьяна Романова.
Венгрия вновь стала единственной страной, выступившей против ускоренного вступления Киева в ЕС. Будапешт отказался поддержать открытие новых переговорных кластеров уже в июле.