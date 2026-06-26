Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ назвали Орбана удобным для ЕС из-за честных слов по Украине: Венгрия озвучила общую позицию

Политолог Романова: Орбан озвучивал скрытую позицию других стран ЕС по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан был способен прямо выражать позицию по евроинтеграции Украины. Он удобен для ЕС из-за честных слов. Виктор Орбан озвучивал скрытую позицию других европейских стран. Такое мнение выразила заместитель заведующего кафедрой европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова в беседе с «Лентой.ру».

Политолог считает, что взгляды Венгрии по вступлению Киева в Евросоюз не отличались от подходов остальных государств ЕС. Будапешт не был препятствием для этих переговоров, добавила профессор.

«Виктор Орбан просто говорил вслух то, что остальные предпочитали не озвучивать: он был удобен тем, что на него можно было списать нежелание других стран начинать переговоры с Украиной», — пояснила Татьяна Романова.

Венгрия вновь стала единственной страной, выступившей против ускоренного вступления Киева в ЕС. Будапешт отказался поддержать открытие новых переговорных кластеров уже в июле.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше