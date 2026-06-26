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Генконсул России в Хьюстоне: бизнес Техаса ценит сотрудничество с Москвой

Деловые круги в американском штате Техас осознают важность взаимодействия с Россией, однако на его пути искусственно созданы барьеры, заявил генконсул России в Хьюстоне Николай Пукалов.

Деловые круги в американском штате Техас осознают важность взаимодействия с Россией, однако на его пути искусственно созданы барьеры, заявил генконсул России в Хьюстоне Николай Пукалов.

Об этом Пукалов рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, интерес к России в регионе присутствует, и местное сообщество понимает ценность сотрудничества. Однако на пути выстроены искусственные преграды.

В качестве примера дипломат привёл принятый в прошлом году закон Техаса, который ввёл ограничения в отношении «иностранных противников», включив в их число и Россию. Этот акт фактически лишил российские компании возможности приобретать в штате коммерческую недвижимость.

При этом, как подчеркнул Пукалов, запрос на предпринимательский и культурный диалог не исчез.

Ранее глава Американской торговой палаты Роберт Эйджи заявил, что американский бизнес потерял около $100 млрд от ухода с российского рынка.