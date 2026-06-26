Жителям Венесуэлы предоставят бесплатный доступ к Starlink

Как указано в сообщении компании, для одного венесуэльского аккаунта действует ограничение — можно оформить не более одного комплекта Starlink.
25 июня в Венесуэле произошли два крупнейших за 100 лет землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Сильнее всего пострадал прибрежный штат Ла-Гуайра. По данным властей, погибло 188 человек, пострадало — 1520. 157 человек числятся пропавшими без вести.
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Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.Читать дальше