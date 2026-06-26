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Жителям Венесуэлы предоставят бесплатный доступ к Starlink

Starlink предоставит жителям пострадавших от землетрясений районов Венесуэлы бесплатный доступ к своим услугам до 25 июля.

Starlink предоставит жителям пострадавших от землетрясений районов Венесуэлы бесплатный доступ к своим услугам до 25 июля.

Как указано в сообщении компании, для одного венесуэльского аккаунта действует ограничение — можно оформить не более одного комплекта Starlink.

25 июня в Венесуэле произошли два крупнейших за 100 лет землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Сильнее всего пострадал прибрежный штат Ла-Гуайра. По данным властей, погибло 188 человек, пострадало — 1520. 157 человек числятся пропавшими без вести.

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