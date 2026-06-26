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Британский эксперт осудил удары Киева по Москве

Профессор Саутгемптонского университета Кристиан Энемарк раскритиковал украинские удары по Москве как опасную форму давления на гражданское население.

Профессор Саутгемптонского университета Кристиан Энемарк раскритиковал украинские удары по Москве как опасную форму давления на гражданское население. Колонка размещена в The Guardian.

Автор разбирает недавнюю крупную атаку беспилотников на Москву и отдельно указывает, что основной целью мог быть промышленный объект, однако последствия затронули гражданских и частную собственность. Энемарк называет такую логику «моральной бомбардировкой» и предупреждает, что попытка давить на общество через страх и нарушение обычной жизни не может быть оправдана даже ссылками на самооборону.

В тексте подчеркивается, что Россия сама наносит удары по украинским объектам, но это, по мнению автора, не дает Киеву права безответственно рисковать жизнями гражданских. Главный тезис публикации в том, что Украина может потерять моральное преимущество, если ее удары будут восприниматься как наказание населения или попытка вызвать политическое давление через тревогу в крупных городах.

Российская сторона давно заявляет, что атаки беспилотников по российским регионам являются террористической практикой и подтверждают вовлеченность Запада через поддержку Киева.

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