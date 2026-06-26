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США проиграл Турции в последнем туре группового этапа на ЧМ-2026

Сборная США уступил команде Турции в матче группового этапа на чемпионате мира.

Сборная США уступил команде Турции в матче группового этапа на чемпионате мира.

Встреча завершилась со счётом 3:2.

На третьей минуте счёт открыл защитник США Остон Трасти.

Через семь минут полузащитник Турции Арда Гюлер восстановил паритет.

На 31-й минуте полузащитник Турции Оркун Кёкчю вывел команду вперёд, но на 49-й минете полузащитник американцев Себастьян Берхалтер сравнял счёт в матче.

На 90 + 8 полузащитник Каан Айхан забил победный мяч.

США заняли первое место в группе D с шестью очками. Турки с тремя очками расположились на третьем месте.

Ранее Австралия сыграла вничью с Парагваем и во второй раз подряд пробилась в плей-офф на ЧМ.

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