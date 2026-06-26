США проиграл Турции в последнем туре группового этапа на ЧМ-2026

Сборная США уступил команде Турции в матче группового этапа на чемпионате мира.
Встреча завершилась со счётом 3:2.
На третьей минуте счёт открыл защитник США Остон Трасти.
Через семь минут полузащитник Турции Арда Гюлер восстановил паритет.
На 31-й минуте полузащитник Турции Оркун Кёкчю вывел команду вперёд, но на 49-й минете полузащитник американцев Себастьян Берхалтер сравнял счёт в матче.
На 90 + 8 полузащитник Каан Айхан забил победный мяч.
США заняли первое место в группе D с шестью очками. Турки с тремя очками расположились на третьем месте.
Ранее Австралия сыграла вничью с Парагваем и во второй раз подряд пробилась в плей-офф на ЧМ.