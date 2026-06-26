Командир Грот: группировка «Север» уничтожила за неделю три «Бабы-яги»

КУРСК, 26 июня. /ТАСС/. Операторы БПЛА 34-й бригады группировки войск «Север» за неделю уничтожили три беспилотных летательных аппарата типа «Баба-яга». Один расчет уничтожил цели при помощи FPV-дронов, сообщил ТАСС командир роты с позывным Грот.
«В течение последней недели одни расчет беспилотных летательных аппаратов группировки войск “Север” при помощи FPV-дрона успешно уничтожил три вражеских гексакоптера типа “Баба-яга”, — рассказал он.
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