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Артиллерия уничтожила 11 пунктов БПЛА и около 80 солдат ВСУ за ночь

В частности, были ликвидированы 3 миномета, станция радиоэлектронной борьбы, склад с боеприпасами и 18 боевых бронированных машин ВСУ, заявили в группировке войск «Север».

КУРСК, 26 июня. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск «Север» в ночное время суток уничтожили 11 пунктов управления БПЛА и порядка 80 солдат ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Выполнены более 200 огневых задач, сообщили ТАСС в группировке войск.

«Артиллерийские расчеты группировки войск “Север” в темное время суток во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач в Сумской и Харьковской областях. В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожено 77 солдата ВСУ, 11 пунктов управления БПЛА, 3 миномета, станция радиоэлектронной борьбы, склад с боеприпасами, 18 боевых бронированных машин ВСУ», — рассказали в группировке войск.

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