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Командир Зенит: группировка «Север» уничтожила более 20 БПЛА ВСУ за неделю

Военный рассказал, что для поражения целей бойцы ВС РФ применяет стрелковое вооружение и специальные ударные дроны.

БЕЛГОРОД, 26 июня. /ТАСС/. Расчеты беспилотных систем (БПС) 6-й общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили более 20 разведывательных дронов ВСУ в Харьковской области за неделю. Об этом ТАСС сообщил командир взвода охраны группировки войск с позывным Зенит.

«Силами расчетов ударных дронов подразделений войск беспилотных систем и мобильных огневых групп 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Север” за неделю уничтожено более 20 разведывательных БПЛА боевиков ВСУ в Харьковской области», — рассказал он.

Зенит добавил, что украинские разведывательные дроны летят на большой высоте, для их поражения «Север» применяет стрелковое вооружение и специальные ударные БПЛА.

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