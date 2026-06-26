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Донской губернатор обсудил с председателем Гродненского облисполкома Беларуси развитие межрегионального сотрудничества

Встреча руководителей состоялась в рамках выставки-ярмарки на стенде Гродненского областного исполкома на полях XШ Форума регионов Беларуси и России 25 июня в Минске. Губернатор Ростовской области ознакомился с передовыми технологиями и белорусской продукцией. На стенде были представлены такие крупные предприятия, как ОАО «Молочный мир» и ОАО «Гродненский мясокомбинат».

Встреча руководителей состоялась в рамках выставки-ярмарки на стенде Гродненского областного исполкома на полях XШ Форума регионов Беларуси и России 25 июня в Минске. Губернатор Ростовской области ознакомился с передовыми технологиями и белорусской продукцией. На стенде были представлены такие крупные предприятия, как ОАО «Молочный мир» и ОАО «Гродненский мясокомбинат».

В рамках встречи Юрий Слюсарь обсудил с председателем Гродненского облисполкома Юрием Караевым результаты двустороннего межрегионального сотрудничества, а также планы по его дальнейшему развитию.

Совместная работа ведется в рамках соглашения между Ростовской областью и Республикой Беларусь.

На регулярной основе проводятся заседания рабочих групп по сотрудничеству Ростовской области и Республики Беларусь. «Центр поддержки экспорта» несколько лет является брокером Белорусской универсальной товарной биржи.

На встрече также обсудили проведение очередного заседания рабочей группы по сотрудничеству между Ростовской областью и Республикой Беларусь.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.

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