Донской губернатор обсудил с председателем Гродненского облисполкома Беларуси развитие межрегионального сотрудничества

Встреча руководителей состоялась в рамках выставки-ярмарки на стенде Гродненского областного исполкома на полях XШ Форума регионов Беларуси и России 25 июня в Минске. Губернатор Ростовской области ознакомился с передовыми технологиями и белорусской продукцией. На стенде были представлены такие крупные предприятия, как ОАО «Молочный мир» и ОАО «Гродненский мясокомбинат».