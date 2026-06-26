МИД России: США не раскрывают данные о жизни усыновленных в РФ детей

«Тенденция только ухудшается пока. Американская сторона в том числе ссылается на необходимость защиты персональных данных, защиты детей», — сказал дипломат в разговоре с «РИА Новости» на полях ПМЭФ. По его словам, при усыновлении детей предполагалась регулярная отчетность.