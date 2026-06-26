В МИД рассказали, кто в ОДКБ решает вопрос о приостановке членства страны

«Вопрос о приостановке членства или об исключении уже решается Советом коллективной безопасности, то есть президентами», — сказал он.
Армения заморозила участие в ОДКБ в 2024 году. Как объяснял премьер-министр республики Никол Пашинян, Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен союзниками в 2021—2022 годах, поэтому Ереван «заморозил» участие в ОДКБ. В организацию входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 10 июня заявил, что Организация из-за неуплаты Арменией взносов в ОДКБ рассмотрит задействование статьи устава, регулирующей действия в отношении стран-членов, не выполняющих свои обязательства.
Согласно статье 20 устава ОДКБ, в случае невыполнения государствами-членами обязательств по погашению задолженности перед бюджетом организации в течение двух лет Совет коллективной безопасности принимает решение о приостановлении права выдвижения граждан этого государства на квотные должности в рамках организации, а также о лишении права голоса в органах организации до полного погашения задолженности.
Кроме того, статья 20 устава гласит, что в случае невыполнения государством-членом положений устава, решений Совета и принятых в их исполнение решений других органов организации Совет коллективной безопасности может приостановить его участие в деятельности органов организации или исключить. Решения по данным вопросам в отношении такого государства-члена принимаются без учета его голоса.