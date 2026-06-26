В МИД рассказали, кто в ОДКБ решает вопрос о приостановке членства страны

Кроме того, статья 20 устава гласит, что в случае невыполнения государством-членом положений устава, решений Совета и принятых в их исполнение решений других органов организации Совет коллективной безопасности может приостановить его участие в деятельности органов организации или исключить. Решения по данным вопросам в отношении такого государства-члена принимаются без учета его голоса.